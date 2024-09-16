Экс-замглавы Кубани обвиняют в организации покушения на убийство человека в беспомощном состоянии

Экс-заместителю начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Вячеславу Симоненко предъявлено обвинение в организации покушения на убийство и уничтожение чужого имущества. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В деле Симоненко нет так называемых коррупционных или экономических статей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ», — приводит сообщение ТАСС.

Речь идёт об «организации, покушении на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества». Кроме того, Симоненко вменяется «организация покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии» и «организация к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений».