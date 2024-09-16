США не разрешили Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России
Госдеп: США не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ
Американские власти пока не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, соответствующее решение было принято по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министр Великобритании Кира Стармера
«У меня нет никаких заявлений по поводу политики (об ограничениях на использование западных дальнобойных ракет. — Прим. Life.ru)», — сказал Миллер в разговоре с журналистами.
При этом представитель Госдепа подчеркнул, что Штаты продолжают сотрудничать с Киевом по вопросу дальнейшей поддержки украинских войск на поле боя.
Напомним, в последние недели в США и на Украине ведётся активное обсуждение темы ударов по территории РФ западным дальнобойным оружием. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ такого оружия приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. По словам главы государства, Киев не способен совершать подобные удары самостоятельно, а значит – нажимать кнопки будут военные альянса. В Совбезе РФ пригрозили НАТО ядерным ударом и «гигантским расплавленным пятном» на месте Киева. В Берлине считают, что разрешение Киеву бить дальнобойным западным оружием по РФ станет точкой невозврата в конфликте.
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