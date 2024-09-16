США не разрешили Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России

Американские власти пока не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, соответствующее решение было принято по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министр Великобритании Кира Стармера

«У меня нет никаких заявлений по поводу политики (об ограничениях на использование западных дальнобойных ракет. — Прим. Life.ru)», — сказал Миллер в разговоре с журналистами.