Байден может «тайно» разрешить Киеву бить западным оружием по России
Economist: США могут тайно передать Киеву о разрешении наносить удары по России
Вашингтон может официально не заявлять об ослаблении ограничений на использование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) западных дальнобойных ракет для ударов по России. Об этом пишет журнал Economist.
«Если Байден всё же уступит после встречи с [Владимиром] Зеленским [на полях ГА ООН], вряд ли об этом заявят официально», — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что США могут втайне разрешить Киеву наносить удары вглубь России. Байден и Зеленский встретятся на полях Генассамблеи ООН в конце сентября.
В последние дни в США и на Украине ведётся активное обсуждение темы ударов по РФ западным дальнобойным оружием. Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что использование ВСУ такого оружия приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. По словам главы государства, Киев не способен совершать подобные удары самостоятельно, а это значит – нажимать кнопки будут военные альянса. А в Совбезе РФ пригрозили НАТО ядерным ударом и «гигантским расплавленным пятном» на месте Киева. Тем временем СМИ назвали условие, без которого американский лидер Джо Байден не одобрит дальнобойные удары по РФ.
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