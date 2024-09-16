Байден может «тайно» разрешить Киеву бить западным оружием по России

Вашингтон может официально не заявлять об ослаблении ограничений на использование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) западных дальнобойных ракет для ударов по России. Об этом пишет журнал Economist.

«Если Байден всё же уступит после встречи с [Владимиром] Зеленским [на полях ГА ООН], вряд ли об этом заявят официально», — указано в статье.