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17 сентября, 09:43

Песков заявил, что о возвращении масочного режима в России речи не идёт

О возвращении масочного режима в России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ речи не идёт. Президент РФ Владимир Путин не обсуждал такую возможность на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой накануне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, это никак не обсуждалось», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что в России число заразившихся гриппом и ОРВИ выросло почти на 50% за прошедшую неделю. Причём на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходится примерно 17% заболеваемости всей страны. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что массовую вакцинацию от коронавируса проводить не нужно.

Обложка ©

АГН «Москва»/Кирилл Зыков

Александра Вишнякова
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