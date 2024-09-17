Песков заявил, что о возвращении масочного режима в России речи не идёт

О возвращении масочного режима в России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ речи не идёт. Президент РФ Владимир Путин не обсуждал такую возможность на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой накануне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.