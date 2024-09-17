Врач раскрыла истинную причину выпадения волос осенью

В осенний период часто можно обнаружить на своей расчёске больше волос, чем обычно. Их выпадение связано с уменьшением количества солнечных лучей и нехваткой витамина D, заявила врач-косметолог и трихолог Христина Осепян.

«Вместе с этим меняется температура окружающей среды, включается отопление, что также может стать причиной более интенсивного выпадения волос. В данном случае подбирается дополнительный уход для кожи головы и волос», — цитирует Осепян «Газета.Ru».

Ещё одна причина «волосопада» — замедление метаболизма и ослабление иммунитета. В случае, если выпадение волос длится долгое время и не зависит от времени года, стоит обратиться к врачу-трихологу за консультацией.