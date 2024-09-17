Врач раскрыла истинную причину выпадения волос осенью
Врач Осепян: Осенью волосы выпадают из-за снижения выработки витамина D
Выпадение волос осенью связано с уменьшением количества солнечных лучей. Фото © freepik.com
В осенний период часто можно обнаружить на своей расчёске больше волос, чем обычно. Их выпадение связано с уменьшением количества солнечных лучей и нехваткой витамина D, заявила врач-косметолог и трихолог Христина Осепян.
«Вместе с этим меняется температура окружающей среды, включается отопление, что также может стать причиной более интенсивного выпадения волос. В данном случае подбирается дополнительный уход для кожи головы и волос», — цитирует Осепян «Газета.Ru».
Ещё одна причина «волосопада» — замедление метаболизма и ослабление иммунитета. В случае, если выпадение волос длится долгое время и не зависит от времени года, стоит обратиться к врачу-трихологу за консультацией.
Также в период отопления специалист рекомендует поставить в комнате увлажнитель или ионизатор воздуха. Кроме того, осенью и зимой для поддержания организма в норме следует принимать комплекс витаминов и микроэлементов. Однако самостоятельно выбирать их не стоит — лучше сдать анализы и проконсультироваться с врачом.
Причиной выпадения волос может быть неправильное питание или стресс. У человека может также быть андрогенетическая алопеция, переданная по наследству. Чтобы сохранить волосы в хорошем состоянии, следует не забывать про правила мытья головы и соблюдение графика. Также сохранить красоту волос поможет регулярная стрижка кончиков.