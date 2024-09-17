«Мы к этому придём»: В Госдуме уверены, что рано или поздно в РФ запретят спиртное до 21 года

В России в перспективе могут быть введены ограничения или полный запрет на продажу крепкого алкоголя лицам, не достигшим возраста 21 года. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По словам парламентария, соответствующий законопроект уже давно есть в базе ГД, однако обсуждения продолжаются уже десять лет.

«Мне кажется, в рамках постепенного давления на тех, кто неумеренно потребляет алкоголь, эта мера всё-таки будет реализована. Не сейчас, может быть, не через год, не через два, но в перспективе мы к этому придём», — добавил собеседник «Ленты.ру», отметив, что речь идёт как о крепком алкоголе, так и спиртном в принципе.