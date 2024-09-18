Боррель осудил взрывы пейджеров в Ливане, предостерегая от начала большой войны

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил произошедшие в Ливане массовые взрывы пейджеров «Хезболлы», обеспокоившись о том, что это может привести к началу полномасштабной войны.

«Даже если атаки, по-видимому, были целенаправленными, они привели к тяжёлым, неизбирательным сопутствующим потерям среди мирных жителей, включая детей. Я считаю эту ситуацию крайне тревожной. Я могу только осудить эти атаки, которые ставят под угрозу безопасность и стабильность Ливана и увеличивают риск эскалации в регионе», — говорится в заявлении Борреля.