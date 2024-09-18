Боррель осудил взрывы пейджеров в Ливане, предостерегая от начала большой войны
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил произошедшие в Ливане массовые взрывы пейджеров «Хезболлы», обеспокоившись о том, что это может привести к началу полномасштабной войны.
«Даже если атаки, по-видимому, были целенаправленными, они привели к тяжёлым, неизбирательным сопутствующим потерям среди мирных жителей, включая детей. Я считаю эту ситуацию крайне тревожной. Я могу только осудить эти атаки, которые ставят под угрозу безопасность и стабильность Ливана и увеличивают риск эскалации в регионе», — говорится в заявлении Борреля.
Он добавил, что Евросоюз призывает всех заинтересованных не дать случиться полномасштабной войне в регионе, последствия которой коснутся всех.
Напомним, что 17 сентября Израиль дистанционно подорвал партию пейджеров, которыми пользовались участники ливанского движения «Хезболла». По последним данным, погибли 12 человек, ещё 4 тысячи пострадали. В ООН выразили очередную «крайнюю обеспокоенность» случившимся. По словам военного эксперта, израильское руководство заручилось помощью своих друзей из Европы, чтобы раздобыть те самые устройства, начинённые взрывчаткой.
ТАСС / WAEL HAMZEH