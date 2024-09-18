Хакеры взломали сайт Торопецкого округа под Тверью, который атаковали дроны
Сайт Торопецкого округа недоступен уже почти четыре часа после атаки хакеров
Хакеры взломали сайт Торопецкого округа Тверской области. Об этом сообщает администрация.
«Уважаемые жители города Торопец и Торопецкого муниципального округа! Вынуждены сообщить, что официальный сайт администрации Торопецкого округа был взломан», — говорится в сообщении.
Сейчас работу сайта пытаются восстановить. По данным на 18:38 мск, сайт всё ещё недоступен.
Напомним, что в Торопце Тверской области вспыхнул пожар после падения обломков украинского дрона. На месте происшествия работают экстренные службы. В целях безопасности власти города объявили частичную эвакуацию. Также в одном из округов региона была приостановлена работа школ и детских садов.
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