Хакеры взломали сайт Торопецкого округа под Тверью, который атаковали дроны

Хакеры взломали сайт Торопецкого округа Тверской области. Об этом сообщает администрация.

«Уважаемые жители города Торопец и Торопецкого муниципального округа! Вынуждены сообщить, что официальный сайт администрации Торопецкого округа был взломан», — говорится в сообщении.

Сейчас работу сайта пытаются восстановить. По данным на 18:38 мск, сайт всё ещё недоступен.