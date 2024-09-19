Дисквалификацию перекрестившегося на Олимпиаде дзюдоиста объяснили нарушением правил

Международная федерация дзюдо (IJF) раскрыла причины дисквалификации сербского спортсмена Неманьи Майдова на Олимпийских играх в Париже. На своём сайте организация указала, что спортсмен был отстранён от соревнований за демонстрацию религиозного знака при выходе на татами, отказ от поклонения сопернику по завершении поединка, а также за снятие дзюдоги на игровом поле. Эти действия стали причиной строгих мер со стороны международной спортивной организации.

Как стало известно, данное нарушение не стало первым для Майдова. Международная федерация уточнила, что спортсмен уже имел предостережения относительно несоответствия своему поведению правилам IJF. В частности, в апреле 2018 года и феврале 2022 года он был предупреждён письменно о нарушениях, которые противоречили кодексу поведения организации. В последнем предупреждении от февраля 2022 года было указано, что любые последующие нарушения будут влечь за собой дисциплинарные меры.

IJF добавила, что дисквалифицированный не оспорил ни одно из двух предыдущих предупреждений.