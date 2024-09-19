Самые жестокие пытки, которые могут ждать заключённых в тюрьмах мира

Пытки в тюрьмах — это тёмная реальность, которая продолжается по всему миру, несмотря на международные запреты. Существуют методы, от которых по коже пробегают мурашки и которые показывают, на что способна человеческая жестокость. Давайте разберёмся, какие пытки могут ждать заключённых в тюрьмах разных стран.

Пытки водой и электричеством в Мексике

Самые жестокие пытки в тюрьмах мира. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rommel Canlas

Одним из наиболее распространённых методов пыток остаётся использование воды и электричества. В Мексике применяют метод «Теуаканасо» — углекислую воду силой вливают в нос задержанному, что вызывает удушье и паническую атаку. В других странах широко используются электрошокеры: задержанных бьют током, провоцируя сильную боль и паралич мышц. В сочетании с другими методами этот подход часто оставляет не только физические, но и психологические травмы на всю жизнь.

«Колесо пыток» на Филиппинах

На Филиппинах в полицейских участках применяют уникальный и, можно сказать, «игровой» метод пыток — «Колесо пыток». Это колесо напоминает рулетку, где различные сектора указывают на разные виды мучений. Например, «позиция летучей мыши» — когда заключённого подвешивают вниз головой, или «20 секунд Мэнни Пакьяо» — 20 секунд беспрерывного избиения, вдохновлённого именем знаменитого филиппинского боксёра. Такие «игры» с судьбой заключённых показывают, насколько изобретательными могут быть мучители.

Пытки в Сирии: «Добро пожаловать» в ад

Мучения заключённых: как пытают в тюрьмах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / audiznam260921

В Сирийских тюрьмах пытки начинаются сразу после ареста, часто в форме так называемых «приветственных вечеринок» — жестоких избиений металлическими прутьями и электрокабелями. Заключённых содержат в ужасных условиях: переполненные камеры, отсутствие еды и медицинской помощи, антисанитария. В таких условиях у многих нет шансов выжить. Среди самых жутких методов — использование стресспозиций, таких, как подвешивание на запястьях и избиение, а также более варварские методы: вырывание ногтей или избиение по стопам ног.

«Курица-гриль» в Марокко

В Марокко задержанных подвешивают вверх ногами, связывая запястья и колени, что напоминает подвешенную курицу на гриле. Эта поза вызывает сильное напряжение в суставах, а также невозможность двигаться, что добавляет дополнительную мучительную боль. Заключённых оставляют в таком положении на долгие часы, нанося удары и заставляя страдать от невозможности изменить положение.

«Медленная смерть» в Китае

Пытки, которые ждут зэков в разных странах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photobyphotoboy

В Китае некогда практиковался метод под названием «Лингчи», или «смерть от тысячи порезов». Осуждённого привязывали к столбу, а затем медленно отрезали части тела, начиная с кожи и мышц. Это продолжалось до тех пор, пока не наносился смертельный удар в сердце или не наступала смерть от кровопотери. Хотя этот метод был запрещён в начале 20 века, его жестокость до сих пор служит напоминанием о тёмных временах человеческой истории.