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19 сентября, 12:50

Отец Павла Дурова не знаком со своими внуками от Ирины Болгар

Ирина Болгар вместе с Павлом Дуровым и их детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/missbolgar

Ирина Болгар вместе с Павлом Дуровым и их детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/missbolgar

Отец Павла Дурова Валерий не знаком со своими внуками от Ирины Болгар. По словам матери детей, всё дело в их бабушке Альбине Дуровой, которая разорвала все связи с ними после размолвки сына с бывшей возлюбленной.

«С момента начала нашего конфликта с Павлом Дуровым его мать встала на его сторону и за последние два года ни разу не выражала желания разговаривать или встречаться с внуками, несмотря на то, что до этого мы были в хороших отношениях», — рассказала Болгар в соцсети.

Женщина также упомянула, что её дети от Павла в своём юном возрасте пристрастились к книгам, которые написал их дедушка, несмотря на то, что зачастую это довольно серьёзные произведения в историческом жанре.

Валерий Дуров является доктором филологических наук. Он также работал завкафедрой филологии в СПбГУ. Он читает лекции и ведёт семинары по истории римской литературы. Альбина Дурова, мать Павла, преподавала в том же самом университете.

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Ирина Болгар продолжает фонтанировать новыми подробностями о Дурове и его семье. Ранее она обвинила бизнесмена в том, что тот лишил её доступа к банковским картам, которыми она пользовалась для семейных расходов. Это, кстати, произошло уже после того, как она направила в швейцарский суд иск с заявлением о том, что Павел Дуров избил их младшего сына. Новый план женщины заключается в том, чтобы оттяпать себе половину Telegram, поскольку, по её словам, он является совместно нажитым имуществом, несмотря на то, что Болгар и Дуров никогда не состояли в браке.

Владимир Озеров
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