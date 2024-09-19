Отец Павла Дурова не знаком со своими внуками от Ирины Болгар

Отец Павла Дурова Валерий не знаком со своими внуками от Ирины Болгар. По словам матери детей, всё дело в их бабушке Альбине Дуровой, которая разорвала все связи с ними после размолвки сына с бывшей возлюбленной.

«С момента начала нашего конфликта с Павлом Дуровым его мать встала на его сторону и за последние два года ни разу не выражала желания разговаривать или встречаться с внуками, несмотря на то, что до этого мы были в хороших отношениях», — рассказала Болгар в соцсети.

Женщина также упомянула, что её дети от Павла в своём юном возрасте пристрастились к книгам, которые написал их дедушка, несмотря на то, что зачастую это довольно серьёзные произведения в историческом жанре.