Подорвавшему авто офицера в Москве Серебрякову* продлили арест до конца октября
В столичном суде продлили срок ареста обвиняемому в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгению Серебрякову*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Серебряков* в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Серебрякова Евгения Николаевича* на срок 1 месяц, до 24 октября 2024 года», — говорится в сообщении суда.
Напомним, что 24 июля Серебряков* взорвал машину российского офицера в Москве. Он быстро сбежал из России в Турцию, где и был задержан. Сам он сообщил, что исполнял инструкции СБУ, за выполнение задания ему обещали денег. По словам брата злоумышленника, у них в семье есть украинские корни, которыми подрывник очень увлёкся.
*Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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