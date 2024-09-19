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19 сентября, 16:26

Подорвавшему авто офицера в Москве Серебрякову* продлили арест до конца октября

В столичном суде продлили срок ареста обвиняемому в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгению Серебрякову*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Серебряков* в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Серебрякова Евгения Николаевича* на срок 1 месяц, до 24 октября 2024 года», — говорится в сообщении суда.

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Напомним, что 24 июля Серебряков* взорвал машину российского офицера в Москве. Он быстро сбежал из России в Турцию, где и был задержан. Сам он сообщил, что исполнял инструкции СБУ, за выполнение задания ему обещали денег. По словам брата злоумышленника, у них в семье есть украинские корни, которыми подрывник очень увлёкся.

*Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Александра Мышляева
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