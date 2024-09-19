Эксперт ЭИСИ отметил активность граждан на сентябрьских выборах в России

Для граждан крайне важно участие в избирательном процессе на всех его этапах. Об этом заявил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

«Ключевая особенность прошедших в сентябре выборов — это значительная явка. Средний показатель явки составил 47,1%, что выше, чем в 2023 году, когда она была всего лишь 45,6%. Это также значительно выше показателя 2022 года, когда явка составила 35%. В «доковидном» 2018 году явка была порядка 37%», — отметил Алиев.

Эксперт подчеркнул, что высокая явка избирателей и эффективная работа избирательных комиссий свидетельствуют о важности активного участия граждан в выборах. Он отметил, что представленные на этих выборах партии смогут получить поддержку и развиваться. Это говорит о растущем интересе населения к политическим процессам и необходимости активного вовлечения в них.