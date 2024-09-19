Эксперт ЭИСИ отметил активность граждан на сентябрьских выборах в России
Директор ЭИСИ Алиев: Для граждан важно участие в избирательном процессе
Для граждан крайне важно участие в избирательном процессе на всех его этапах. Об этом заявил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.
«Ключевая особенность прошедших в сентябре выборов — это значительная явка. Средний показатель явки составил 47,1%, что выше, чем в 2023 году, когда она была всего лишь 45,6%. Это также значительно выше показателя 2022 года, когда явка составила 35%. В «доковидном» 2018 году явка была порядка 37%», — отметил Алиев.
Эксперт подчеркнул, что высокая явка избирателей и эффективная работа избирательных комиссий свидетельствуют о важности активного участия граждан в выборах. Он отметил, что представленные на этих выборах партии смогут получить поддержку и развиваться. Это говорит о растущем интересе населения к политическим процессам и необходимости активного вовлечения в них.
Таким образом, по мнению директора ЭИСИ, результаты выборов 2024 года могут стать важным индикатором для партий, которые стремятся укрепить свои позиции на будущих выборах. Упоминание о том, что КПРФ теряет свои традиционные позиции, подчёркивает изменения в политическом ландшафте страны. Также важно отметить, что «Единая Россия» продолжает оставаться доминирующей силой, что может влиять на динамику предстоящих выборов в 2025 и 2026 годах. Подготовка к этим выборам уже сейчас становится актуальной задачей для всех политических сил.
Напомним, что трёхдневные выборы депутатов и глав регионов прошли в России с 6 по 8 сентября. Избирательная система РФ показала себя одной из самых передовых в мире. Во многом это стало возможно благодаря активной цифровизации процедуры. Итоговая явка дистанционного электронного голосования составила почти 90%.
Life.ru