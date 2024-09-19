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19 сентября, 18:46

Эксперт ЭИСИ отметил активность граждан на сентябрьских выборах в России

Директор ЭИСИ Алиев: Для граждан важно участие в избирательном процессе

Для граждан крайне важно участие в избирательном процессе на всех его этапах. Об этом заявил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

«Ключевая особенность прошедших в сентябре выборов — это значительная явка. Средний показатель явки составил 47,1%, что выше, чем в 2023 году, когда она была всего лишь 45,6%. Это также значительно выше показателя 2022 года, когда явка составила 35%. В «доковидном» 2018 году явка была порядка 37%», — отметил Алиев.

Эксперт подчеркнул, что высокая явка избирателей и эффективная работа избирательных комиссий свидетельствуют о важности активного участия граждан в выборах. Он отметил, что представленные на этих выборах партии смогут получить поддержку и развиваться. Это говорит о растущем интересе населения к политическим процессам и необходимости активного вовлечения в них.

Таким образом, по мнению директора ЭИСИ, результаты выборов 2024 года могут стать важным индикатором для партий, которые стремятся укрепить свои позиции на будущих выборах. Упоминание о том, что КПРФ теряет свои традиционные позиции, подчёркивает изменения в политическом ландшафте страны. Также важно отметить, что «Единая Россия» продолжает оставаться доминирующей силой, что может влиять на динамику предстоящих выборов в 2025 и 2026 годах. Подготовка к этим выборам уже сейчас становится актуальной задачей для всех политических сил.

Действующие главы 21 региона России одержали победы на прошедших выборах
Действующие главы 21 региона России одержали победы на прошедших выборах

Напомним, что трёхдневные выборы депутатов и глав регионов прошли в России с 6 по 8 сентября. Избирательная система РФ показала себя одной из самых передовых в мире. Во многом это стало возможно благодаря активной цифровизации процедуры. Итоговая явка дистанционного электронного голосования составила почти 90%.

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Life.ru

Александра Мышляева
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