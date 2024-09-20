В России снимут экранизацию видеоигры Atomic Heart

Сценарий для фильма напишет Роман Кантор, который ранее работал над сценарием к фильму «Мастер и Маргарита» 2023 года и сериалу «Эпидемия». Съёмочный процесс начнётся в 2025 году.

Напомним, видеоигра Atomic Heart была создана российской студией Mundfish. Действие шутера происходит в альтернативной версии СССР, где на одном из предприятий происходит технический сбой, из-за которого роботы начинают убивать всех сотрудников. На сайте Metacritic проект набрал 78 баллов из 100, а на игровой платформе Xbox One он стал крупнейшим в 2023 году, опередив Hogwarts Legacy. Разработчики уже анонсировали продолжение.