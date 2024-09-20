Министр обороны отрицает причастность Тайваня к взрывам пейджеров в Ливане

Министр обороны Тайваня Гу Лисюн заявил, что Тайбэй не имеет отношения к взрывам пейджеров в Ливане. Об этом сообщает Центральное новостное агентство острова (CNA).

Выступая в законодательном юане (парламент Тайваня), Гу Лисюн призвал безосновательно не втягивать Тайбэй в это дело. Остов никаким образом не связан с этим, добавил министр.