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20 сентября, 05:09

Министр обороны отрицает причастность Тайваня к взрывам пейджеров в Ливане

Министр обороны Тайваня Гу Лисюн заявил, что Тайбэй не имеет отношения к взрывам пейджеров в Ливане. Об этом сообщает Центральное новостное агентство острова (CNA).

Выступая в законодательном юане (парламент Тайваня), Гу Лисюн призвал безосновательно не втягивать Тайбэй в это дело. Остов никаким образом не связан с этим, добавил министр.

Министр экономики Го Чжихуэй в свою очередь заявил, что на Тайване не производятся пейджеры, которые могут взрываться.

В Норвегии пропал владелец фирмы, причастной к взрывам пейджеров в Ливане
В Норвегии пропал владелец фирмы, причастной к взрывам пейджеров в Ливане

Ранее сообщалось, что Израиль на протяжении 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров на территории Ливана. Напомним, что 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы устройств связи, унесшие жизни 25 человек. В Госдуме России выразили обеспокоенность, назвав это опасным прецедентом, угрожающим мировой безопасности.

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Shutterstock / FOTODOM / GOR Photo

Артём Гапоненко
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