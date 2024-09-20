Министр обороны отрицает причастность Тайваня к взрывам пейджеров в Ливане
Министр обороны Тайваня Гу Лисюн заявил, что Тайбэй не имеет отношения к взрывам пейджеров в Ливане. Об этом сообщает Центральное новостное агентство острова (CNA).
Выступая в законодательном юане (парламент Тайваня), Гу Лисюн призвал безосновательно не втягивать Тайбэй в это дело. Остов никаким образом не связан с этим, добавил министр.
Министр экономики Го Чжихуэй в свою очередь заявил, что на Тайване не производятся пейджеры, которые могут взрываться.
Ранее сообщалось, что Израиль на протяжении 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров на территории Ливана. Напомним, что 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы устройств связи, унесшие жизни 25 человек. В Госдуме России выразили обеспокоенность, назвав это опасным прецедентом, угрожающим мировой безопасности.
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