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20 сентября, 06:38

В Тейково снова зазывает клиентов барбершоп, где работал убийца из «Крокуса»

В Тейково вернули вывеску на барбершопе, где работал террорист из «Крокуса»

Террорист Мухаммадсобир Файзов*. Обложка © Life.ru

Террорист Мухаммадсобир Файзов*. Обложка © Life.ru

В Тейково Ивановской области снова зазывает клиентов барбершоп, в котором работал обвиняемый в теракте в «Крокус сити холле» Мухаммадсобир Файзов*. Владельцы бизнеса уже разместили вывеску, которую снимали сразу после трагедии, и объявили о решении возобновить работу у себя на странице в соцсетях.

«‎Дорогие друзья и гости нашего салона мы очень рады и благодарны всем кто был, есть и остался с нами и поддерживали нас. Мы готовы работать дальше для вас», – гласит сообщение барбершопа.

Местные жители и продавцы соседних магазинов рады такому развитию событий, так как заведение очень востребовано. Точка открылась осенью 2023 года. Несмотря на закрытие из-за угроз, хозяева продолжали платить аренду, рассказал РИА «Новости» продавец соседнего с барбершопом магазина Максим. По словам продавца другого магазина, сейчас владельцы ищут нового барбера. Файзов*, кстати, славился в городе особым парикмахерским талантом.

«Одна женщина мне даже фото показывала, как он подстриг её сына. Говорила, вот бы найти того, кто не хуже сделает… Зачем Файзову* было нужно делать то, что он сделал? Я думаю, тут вопрос денег», — говорит продавщица из соседнего магазина.

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Напомним, что страшная трагедия в «Крокус сити холле» произошла 22 марта. Четыре вооружённых человека проникли на концерт группы «Пикник» и открыли огонь по людям. В результате теракта погибли 144 человека, ещё более 550 пострадали. Правоохранительные органы задержали более десятка подозреваемых. На данный момент число фигурантов продолжает увеличиваться.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Наталья Афонина
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