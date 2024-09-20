В Тейково снова зазывает клиентов барбершоп, где работал убийца из «Крокуса»

В Тейково Ивановской области снова зазывает клиентов барбершоп, в котором работал обвиняемый в теракте в «Крокус сити холле» Мухаммадсобир Файзов*. Владельцы бизнеса уже разместили вывеску, которую снимали сразу после трагедии, и объявили о решении возобновить работу у себя на странице в соцсетях.

«‎Дорогие друзья и гости нашего салона мы очень рады и благодарны всем кто был, есть и остался с нами и поддерживали нас. Мы готовы работать дальше для вас», – гласит сообщение барбершопа.

Местные жители и продавцы соседних магазинов рады такому развитию событий, так как заведение очень востребовано. Точка открылась осенью 2023 года. Несмотря на закрытие из-за угроз, хозяева продолжали платить аренду, рассказал РИА «Новости» продавец соседнего с барбершопом магазина Максим. По словам продавца другого магазина, сейчас владельцы ищут нового барбера. Файзов*, кстати, славился в городе особым парикмахерским талантом.

«Одна женщина мне даже фото показывала, как он подстриг её сына. Говорила, вот бы найти того, кто не хуже сделает… Зачем Файзову* было нужно делать то, что он сделал? Я думаю, тут вопрос денег», — говорит продавщица из соседнего магазина.

Напомним, что страшная трагедия в «Крокус сити холле» произошла 22 марта. Четыре вооружённых человека проникли на концерт группы «Пикник» и открыли огонь по людям. В результате теракта погибли 144 человека, ещё более 550 пострадали. Правоохранительные органы задержали более десятка подозреваемых. На данный момент число фигурантов продолжает увеличиваться.