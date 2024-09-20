В Ливане раскрыли вещество, содержащееся во взорванных рациях

Батареи раций, используемых представителями движения «Хезболла», которые взорвались на этой неделе, были наполнены взрывоопасным веществом, известным как PETN. Об этом агентству Reuters сообщил ливанский источник, знакомый с компонентами устройства.

Согласно опубликованным в СМИ фотографиям, взорвавшиеся батареи раций были произведены японской корпорацией ICOM. В компании отметили, что уже на протяжении 10 лет не выпускают модели IC-V82, которые сдетонировали в Ливане. Тем не менее, в ICOM не исключили возможность того, что радиостанции могли быть подделками.