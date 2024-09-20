В Ливане раскрыли вещество, содержащееся во взорванных рациях
Reuters: Батареи взорвавшихся в Ливане раций содержали вещество PETN
Батареи раций, используемых представителями движения «Хезболла», которые взорвались на этой неделе, были наполнены взрывоопасным веществом, известным как PETN. Об этом агентству Reuters сообщил ливанский источник, знакомый с компонентами устройства.
Согласно опубликованным в СМИ фотографиям, взорвавшиеся батареи раций были произведены японской корпорацией ICOM. В компании отметили, что уже на протяжении 10 лет не выпускают модели IC-V82, которые сдетонировали в Ливане. Тем не менее, в ICOM не исключили возможность того, что радиостанции могли быть подделками.
По данным источника, аккумуляторы взрывались даже в тех случаях, когда блок был отсоединён от основного устройства.
Напомним, что 17 и 18 сентября в Ливане начали взрываться пейджеры членов движения «Хезболла». Предположительно, операцию организовали спецслужбы Израиля. В результате погибли 25 человек. Взрывались и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, включая телефоны и мопеды. В российской Госдуме увидели в этом опасный для мировой безопасности прецедент.
Shutterstock / FOTODOM / Yopei Apriliansyah