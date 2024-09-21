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20 сентября, 23:25

В Израиле заявили об отсутствии красных линий в противостоянии с «Хезболлой»

Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что в противостоянии с «Хезболлой» Израиль больше не признаёт существование каких-либо красных линий.

«Больше нет прошлых красных линий и каждый террорист «Хезболлы» или любой другой враждебной силы севернее наших границ отныне является легитимной целью, и если не откажется от атак на Израиль, он может быть уничтожен», — написал Гендельман в телеграм-канале.

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Ранее Израиль заявил, что один из командиров шиитского движения «Хезболла» Ибрагим Акиль был ликвидирован в ходе обстрела Бейрута израильскими военными. Информацию уже подтвердили в самом движении. Сообщается, что Акиль был ответственен за координацию и проведение специальных операций. Напомним, в результате удара по столице Ливана свыше 60 человек получили ранения разной степени тяжести.

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kremlin.ru

Артём Гапоненко
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