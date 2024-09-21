В Израиле заявили об отсутствии красных линий в противостоянии с «Хезболлой»

Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что в противостоянии с «Хезболлой» Израиль больше не признаёт существование каких-либо красных линий.

«Больше нет прошлых красных линий и каждый террорист «Хезболлы» или любой другой враждебной силы севернее наших границ отныне является легитимной целью, и если не откажется от атак на Израиль, он может быть уничтожен», — написал Гендельман в телеграм-канале.