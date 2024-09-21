Наставник томской команды на «Зарнице 2.0» рассказал, как дети с нетерпением ждали героев РФ

«Во время нахождения нашей команды в лагере «Авангард» на уроки приезжали герои России. Например, история приезда морпеха Владислава, позывной Струна. Многие его знают как освободителя Мариуполя. Когда дети накануне вечером узнали, что он приедет, очень бойко это обсуждали, говорили, какой он классный, ждали встречи», — поделился наставник команды.

По его словам, роль наставника СВО огромная, он рассказал очень доступным языком о том, как выполнял свои боевые задачи. Воспитательная функция данной игры в том, что каждый ребёнок хотел там победить — и это правильно, — чтобы приехать домой героем с медалью, добавил Монич. Чтобы победить, недостаточно быть просто быстрым, ловким, накачанным, «Зарница» не про это. Нужно уметь думать, уметь работать в команде и доводить дело до конца, считает эксперт.