Наставник томской команды на «Зарнице 2.0» рассказал, как дети с нетерпением ждали героев РФ
Наставник Монич: Во время «Зарницы 2.0» к участникам приезжали герои России
«Зарница 2.0». Обложка © Предоставлено Life.ru
Во время проведения всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» к ребятам приезжали герои России, которые рассказывали о выполнении задач на фронте. Об этом Life.ru сообщил наставник томской команды «Гагаринцы 89» Андрей Монич.
«Зарница 2.0». Обложка © Предоставлено Life.ru
«Во время нахождения нашей команды в лагере «Авангард» на уроки приезжали герои России. Например, история приезда морпеха Владислава, позывной Струна. Многие его знают как освободителя Мариуполя. Когда дети накануне вечером узнали, что он приедет, очень бойко это обсуждали, говорили, какой он классный, ждали встречи», — поделился наставник команды.
«Зарница 2.0». Обложка © Предоставлено Life.ru
По его словам, роль наставника СВО огромная, он рассказал очень доступным языком о том, как выполнял свои боевые задачи. Воспитательная функция данной игры в том, что каждый ребёнок хотел там победить — и это правильно, — чтобы приехать домой героем с медалью, добавил Монич. Чтобы победить, недостаточно быть просто быстрым, ловким, накачанным, «Зарница» не про это. Нужно уметь думать, уметь работать в команде и доводить дело до конца, считает эксперт.
Игра научила ребят помогать товарищам по команде, даже если это незнакомый игрок из другого региона. «Лучше мира готовься к войне» — это слова римского военного писателя, и в них заключается актуальность данной игры. Эмоции остались только положительные.
Напомним, что в Волгограде прошёл финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». По словам эксперта, участники мероприятия получили возможность побывать в экстремальных условиях, а сама игра оставила им воспоминания на всю жизнь. Главной фишкой стало то, что в ней приняли участие бойцы СВО. Они были наставниками команд и создавали атмосферу настоящего боя.