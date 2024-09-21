Перекрестившийся сербский дзюдоист не станет обжаловать свою дисквалификацию

Сербский дзюдоист Неманья Майдов рассказал, что намеренно перекрестился перед боем на Олимпиаде в Париже, потому что считает это нормальной человеческой потребностью. Судьи дисквалифицировали его за религиозный жест, но спортсмен ни о чём не сожалеет.

Серб признался, что его позицию разделяют многие спортсмены, однако открыто говорить об этом они боятся. Майдов не станет подавать апелляцию на своё отстранение, потому что не видит в этом смысла. Однако он надеется, что резонансная ситуация даст толчок к переменам в мировом спорте.