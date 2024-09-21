Перекрестившийся сербский дзюдоист не станет обжаловать свою дисквалификацию
Дзюдоист Неманья Майдов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / majdovjudo1st
Сербский дзюдоист Неманья Майдов рассказал, что намеренно перекрестился перед боем на Олимпиаде в Париже, потому что считает это нормальной человеческой потребностью. Судьи дисквалифицировали его за религиозный жест, но спортсмен ни о чём не сожалеет.
«Да, меня отстранили. Меня дважды предупреждали об этом, но я крещусь каждый раз, когда участвую в соревнованиях. Это моя человеческая потребность, и я никогда ни перед кем не буду извиняться за это. Никто не должен запрещать такое», — пояснил Майдов в беседе с телеканалом «Звезда».
Дзюдоист добавил, что после отстранения ему писали многие актёры, музыканты, спортсмены и просто обычные люди из разных стран. Все они выражали свою поддержку, а также осуждали религиозную нетерпимость судей. По словам Майдова, ненормально запрещать спортсменам креститься — и правила состязаний требуют внесения изменений.
Серб признался, что его позицию разделяют многие спортсмены, однако открыто говорить об этом они боятся. Майдов не станет подавать апелляцию на своё отстранение, потому что не видит в этом смысла. Однако он надеется, что резонансная ситуация даст толчок к переменам в мировом спорте.
Напомним, сербский дзюдоист Неманья Майдов стал объектом скандала на летних Олимпийских играх в Париже после того, как перекрестился перед выходом на татами. Международная федерация дзюдо (IJF) расценила этот жест как нарушение правил и отстранила спортсмена от соревнований на пять месяцев. В РПЦ за дзюдоиста заступились и пояснили, что любой человек имеет право перекреститься в любой момент. В IJF позже добавили, что Майдов не первый раз нарушает правила соревнований таким образом.