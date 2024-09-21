Елисейский дворец огласил состав нового кабинета министров Франции

Новый кабинет министров сформирован во Франции. Актуальный состав правительства республики в Елисейском дворце озвучил глава администрации президента страны Алекси Колер.

Главой Министерства Вооружённых сил государства остался Себастьян Лекорню. Ещё пост удалось сохранить министру культуры Рашиде Дати. Руководителем французского МИД стал бывший министр-делегат по вопросам Европы Жан-Ноэль Барро, а МВД перешло под управление сенатора-республиканца Брюно Ретайо. Минздрав возглавил экс-госсекретарь МВС Женевьев Дарьессек, Минюст — Дидье Миго, а Минэкономики — Антуан Арман.

«Команда! А теперь за работу!» — написал в соцсети X новоиспечённый премьер-министр Мишель Барнье.