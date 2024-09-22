Апсет года: Дюбуа брутально нокаутировал Джошуа и забрал титул

Британец Даниэль Дюбуа стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF). Динамит брутально нокаутировал титулованного соотечественника Энтони Джошуа уже в пятом раунде, став автором апсета года в мире бокса.

В первый раз 26-летний Дюбуа отправил бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO на настил уже на последних секундах первого раунда. Фатальную же ошибку Джошуа допустил в пятой трёхминутке, когда бросился в уверенную атаку, осыпая оппонента мощными правыми оверхендами и апперкотами. Динамит выдержал шквал ударов, после чего снёс соперника короткой контратакой. Подняться Эй Джей уже не смог.