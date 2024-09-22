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21 сентября, 22:05

Апсет года: Дюбуа брутально нокаутировал Джошуа и забрал титул

Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в бою за пояс IBF в тяжёлом весе

Точный удар в исполнении Даниэля Дюбуа. Обложка © X / Álvaro Carrera

Точный удар в исполнении Даниэля Дюбуа. Обложка © X / Álvaro Carrera

Британец Даниэль Дюбуа стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF). Динамит брутально нокаутировал титулованного соотечественника Энтони Джошуа уже в пятом раунде, став автором апсета года в мире бокса.

В первый раз 26-летний Дюбуа отправил бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO на настил уже на последних секундах первого раунда. Фатальную же ошибку Джошуа допустил в пятой трёхминутке, когда бросился в уверенную атаку, осыпая оппонента мощными правыми оверхендами и апперкотами. Динамит выдержал шквал ударов, после чего снёс соперника короткой контратакой. Подняться Эй Джей уже не смог.

Нокаут в пятом раунде. Видео © X / Boxing on TNT Sports

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Напомним, что общим обидчиком Дюбуа и Джошуа является украинский боксёр Александр Усик. Однако совсем скоро он может повесить перчатки на гвоздь и податься в большую политику, взяв пример с соотечественника Виталия Кличко.

Илья Пушкарев
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