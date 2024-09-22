Израильские военные ворвались в офис телеканала Al Jazeera в Рамалле
Вооружённые солдаты Армии обороны Израиля ворвались в офис телеканала Al Jazeera в палестинском городе Рамалла на Западном берегу Иордана. Бойцы со штурмовыми винтовками призвали сотрудников покинуть здание, сославшись на постановление о временном прекращении вещания СМИ.
«Я прошу вас взять все камеры и немедленно покинуть офис. Есть решение суда о закрытии Al Jazeera на 45 дней», — заявил руководителю офиса Валиду аль-Омари один из бойцов ЦАХАЛ в прямом эфире.
Момент захвата студии бойцами ЦАХАЛ. Видео © X / قناة الجزيرة
Напомним, что в начале мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о закрытии Al Jazeera. Катарский телеканал назвал это решение преступным актом. В этот же день в офис вещателя на территории еврейского государства нагрянула полиция.
X / قناة الجزيرة