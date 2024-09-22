Израильские военные ворвались в офис телеканала Al Jazeera в Рамалле

Вооружённые солдаты Армии обороны Израиля ворвались в офис телеканала Al Jazeera в палестинском городе Рамалла на Западном берегу Иордана. Бойцы со штурмовыми винтовками призвали сотрудников покинуть здание, сославшись на постановление о временном прекращении вещания СМИ.

«Я прошу вас взять все камеры и немедленно покинуть офис. Есть решение суда о закрытии Al Jazeera на 45 дней», — заявил руководителю офиса Валиду аль-Омари один из бойцов ЦАХАЛ в прямом эфире.