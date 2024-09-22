Родители террориста из «Крокуса» Мирзоева* не видели его уже полгода

Родители фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Далера Мирзоева* уже полгода безуспешно пытаются организовать с ним встречу. Об этом журналистам сообщила его мать Гулракат Мирзоева.

«К сыну мы поехать не можем, нас некому отвезти. С того времени как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем», — сказала она РИА «Новости»

Отец фигуранта по делу Барот отметил, что на родину несколько раз обращался в районную милицию, чтобы разузнать информацию о сыне, однако ответа так и не дождался.