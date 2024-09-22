Родители террориста из «Крокуса» Мирзоева* не видели его уже полгода
Далер Мирзоев*. Обложка © Telegram / «Суды общей юрисдикции города Москвы»
Родители фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Далера Мирзоева* уже полгода безуспешно пытаются организовать с ним встречу. Об этом журналистам сообщила его мать Гулракат Мирзоева.
«К сыну мы поехать не можем, нас некому отвезти. С того времени как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем», — сказала она РИА «Новости»
Отец фигуранта по делу Барот отметил, что на родину несколько раз обращался в районную милицию, чтобы разузнать информацию о сыне, однако ответа так и не дождался.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. После теракта злоумышленники попытались бежать на Украину, однако их перехватили под Брянском. В конце августа были задержаны ещё пятеро фигурантов. Всего по делу проходят 12 подозреваемых, четверо являются исполнителями теракта, остальные — пособники.
* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.