Священник Ильяшенко предупредил ВСУ о каре за повреждение храмов в Торопце

Священник Филипп Ильяшенко отреагировал на атаку беспилотников ВСУ по городу Торопец в Тверской области, в результате которой пострадали 13 храмов. Он подчеркнул, что тех, кто разрушает церкви, не ждёт ничего хорошего.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» священник отметил, что не может толковать волю Божию и точно определить, какое наказание ждёт Украину за разрушение храмов, однако, по его словам, в истории бывали случаи, когда за подобные грехи люди плохо заканчивали: «спивались, кончали жизнь самоубийством, их дети попадали в страшные ситуации».

Также Ильяшенко выразил уверенность, что русский народ сможет отстроить свои святыни, а также сохранить ценности и наследие предков. В то же время разрушение храмов, по его мнению, является знаком для прихожан.

«Это всегда знак того, что те, чьи эти храмы, должны лучше молиться и каяться. Такое бедствие. Для тех, кто в эти храмы ходит, такое указание — плохо молимся, плохо каемся», — уверен священник.