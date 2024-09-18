Минздрав: 13 человек госпитализированы после атаки БПЛА на Тверскую область
В результате атаки украинских беспилотников на Тверскую область госпитализировано 13 человек. Их доставили в стационары, состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объёме», — сказал он, отметив, что ещё 15 человек осматривают врачи.
Напомним, в Торопце Тверской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА. В целях безопасности власти города объявили частичную эвакуацию. Кроме того, в одном из округов региона была приостановлена работа школ и детских садов. Для жителей создадут ПВР, ситуацию контролирует губернатор Игорь Руденя. Life.ru публиковал тревожное видео с обстановкой в городе.
Life.ru