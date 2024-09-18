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18 сентября, 12:29

Минздрав: 13 человек госпитализированы после атаки БПЛА на Тверскую область

В результате атаки украинских беспилотников на Тверскую область госпитализировано 13 человек. Их доставили в стационары, состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объёме», — сказал он, отметив, что ещё 15 человек осматривают врачи.

Эвакуированным жителям Торопца разрешили вернуться домой после атаки ВСУ
Эвакуированным жителям Торопца разрешили вернуться домой после атаки ВСУ

Напомним, в Торопце Тверской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА. В целях безопасности власти города объявили частичную эвакуацию. Кроме того, в одном из округов региона была приостановлена работа школ и детских садов. Для жителей создадут ПВР, ситуацию контролирует губернатор Игорь Руденя. Life.ru публиковал тревожное видео с обстановкой в городе.

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Life.ru

Мария Любицкая
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