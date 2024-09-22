В Никольском соборе Красногорска прошла панихида по жертвам теракта в «Крокусе»
В Никольском соборе Красногорска прошла панихида по погибшим во время теракта в «Крокус сити холле». Об этом рассказал корреспондент ТАСС. Священник Евгений Савин отметил, что страшная трагедия не могла не отозваться в сердцах людей.
«Трагедия не могла не отозваться в сердцах всех, кто здраво мыслит, кто имеет в себе дух Христа и кто понимает, что тот дар, который дал нам Бог, называемый жизнь, бесценен», — сказал священник Евгений Савин. Священник пожелал всем милости, трезвости, и крепости.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо боевиков с оружием открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. После теракта злоумышленники попытались уехать на Украину, однако их перехватили под Брянском. В конце августа были задержаны ещё пятеро фигурантов. Всего по делу проходят 12 подозреваемых, четверо являются исполнителями теракта, остальные — пособники. Родители одного из боевиков, задержанного после трагедии, пожаловались, что не видели его уже полгода.
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