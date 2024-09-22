В Никольском соборе Красногорска прошла панихида по жертвам теракта в «Крокусе»

В Никольском соборе Красногорска прошла панихида по погибшим во время теракта в «Крокус сити холле». Об этом рассказал корреспондент ТАСС. Священник Евгений Савин отметил, что страшная трагедия не могла не отозваться в сердцах людей.

«Трагедия не могла не отозваться в сердцах всех, кто здраво мыслит, кто имеет в себе дух Христа и кто понимает, что тот дар, который дал нам Бог, называемый жизнь, бесценен», — сказал священник Евгений Савин. Священник пожелал всем милости, трезвости, и крепости.