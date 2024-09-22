«Мурашки по коже»: Участница «Зарницы» 2.0 поделилась с Life.ru впечатлениями от проекта

Проведение военно-патриотического проекта «Зарница» 2.0 очень важно для общества. Таким образом в новом поколении укореняются любовь к Родине, смелость, отвага, гордость за наших солдат. А все люди, участвующие в проекте, будут Героями РФ. Таким мнением с Life.ru поделилась участница Сборной города-курорта Геленджика Ксения Забровска. Она отметила важность того, что участники СВО стали наставниками на играх.

«Воспитание в детях патриотизма, обучение новым знаниям, работа в команде. Поколение сменяет поколение, нужно в нас заложить любовь к Родине, чтоб страна стала ещё сильнее. Мне очень понравились соревнования, столько людей, которыми гордиться страна и гордимся мы», — рассказала она.