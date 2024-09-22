Губернатор Авдеев: Во Владимирской области эвакуировали жителей двух районов

Власти Киржачского и Меленковского районов Владимирской области эвакуировали жителей из-за угрозы вечером, 21 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе. В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации», — написал глава региона в телеграм-канале.