Губернатор Авдеев: Во Владимирской области эвакуировали жителей двух районов
Александр Авдеев. Обложка © Telegram / Авдеев. О важном
Власти Киржачского и Меленковского районов Владимирской области эвакуировали жителей из-за угрозы вечером, 21 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«Регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе. В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации», — написал глава региона в телеграм-канале.
Авдеев добавил, что ночью все жители вернулись домой. Обстановка в регионе находится под контролем. О других подробностях губернатор не сообщил.
А ранее Life.ru рассказывал, что обломки одного из сбитых дронов ВСУ над Краснодарским краем спровоцировали возгорание и детонацию взрывоопасных предметов в Тихорецком районе. Жителей находящегося вблизи очага пожара населённого пункта эвакуировали. Позднее на территории района ввели локальный режим ЧС для устранения последствий атаки беспилотника. Эвакуированных из домов жителей перевезли в гостиницы. Кроме того, в Тихорецком районе ввели запрет на полевые работы в зоне десяти километров от места ЧП.