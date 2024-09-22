Захарова фразой из мема описала передачу ВСУ западного вооружения

На Западе не понимают серьёзность угрозы, которая связана с поставками Киеву вооружения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, описав эту ситуацию мемной фразой — «слабоумие и отвага».

Мария Захарова заявила, что Запад не понимает серьёзность угрозы поставок оружия Киеву. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Знаете, есть такое выражение «слабоумие и отвага», это как раз про них», — подчеркнула дипломат в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в его телеграм-канале.