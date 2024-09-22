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22 сентября, 12:11

Захарова фразой из мема описала передачу ВСУ западного вооружения

Захарова фразой «слабоумие и отвага» описала передачу Западом ВСУ вооружения

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

На Западе не понимают серьёзность угрозы, которая связана с поставками Киеву вооружения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, описав эту ситуацию мемной фразой — «слабоумие и отвага».

Мария Захарова заявила, что Запад не понимает серьёзность угрозы поставок оружия Киеву. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Знаете, есть такое выражение «слабоумие и отвага», это как раз про них», — подчеркнула дипломат в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в его телеграм-канале.

Захарова дополнила, что это вооружение применяется против атомных электростанций. По её словам, Запад не понимает возможные последствия поставок ВСУ оружия. Захарова обратила внимание на то, что западное оружие уже «перетекло и на регион Ближнего Востока».

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Напомним, что Запад активно обсуждает с Украиной тему ударов по территории России дальнобойным оружием. Президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ такого вооружения приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. По словам главы государства, Киев не способен совершать подобные удары самостоятельно, а значит – нажимать кнопки будут военные Североатлантического альянса. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Запад не станет частью украинского конфликта, если Киеву будет разрешено бить по РФ иностранным оружием. В Кремле выразили сожаление, что в ЕС многие согласны с мнением генсека НАТО Столтенберга.

Дарья Нарыкова
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