Глава FIDE Дворкович отказался вести заседание по допуску российских шахматистов

«Так как речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — заявил Дворкович.

В воскресенье, 22 сентября, на Генассамблее FIDE в Будапеште будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой организации