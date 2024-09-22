Глава FIDE Дворкович отказался вести заседание по допуску российских шахматистов
Аркадий Дворкович. Обложка © VK / Федерация шахмат России (ФШР)
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался проводить заседание организации по возвращению российских спортсменов. Полномочия он передал вице-президенту FIDE индийцу Вишванатану Ананду.
«Так как речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — заявил Дворкович.
В воскресенье, 22 сентября, на Генассамблее FIDE в Будапеште будет рассмотрен вопрос о возвращении россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой организации
Напомним, что FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на срок два года. Позже санкции против РФ смягчили и Генассамблея заменила отстранение на штраф в размере 45 тысяч евро. Информацию об отстранении ФШР уже прокомментировали и в Кремле, и в МИД РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет отстаивать свои интересы, а Мария Захарова заявила, что FIDE этим решением временно исключила себя из мировых шахмат.