«Минус Крым»: На Украине назвали формулу для завершения конфликта

Международное сообщество уверено, что ради завершения конфликта Украина должна раз и навсегда забыть про Крым. В связи с этим от Киева ждут соответствующих действий, считает львовский журналист Остап Дроздов.

Соответствующее заявление он сделал после слов министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. На днях, 19 сентября, тот предлагал передать Крым под мандат Организации Объединённых Наций (ООН). А спустя 20 лет, по его мнению, и вовсе необходимо провести референдум о статусе полуострова.