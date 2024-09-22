«Минус Крым»: На Украине назвали формулу для завершения конфликта
Журналист Дроздов: Весь мир уверен в необходимости отказа Украины от Крыма
Международное сообщество уверено, что ради завершения конфликта Украина должна раз и навсегда забыть про Крым. В связи с этим от Киева ждут соответствующих действий, считает львовский журналист Остап Дроздов.
Соответствующее заявление он сделал после слов министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. На днях, 19 сентября, тот предлагал передать Крым под мандат Организации Объединённых Наций (ООН). А спустя 20 лет, по его мнению, и вовсе необходимо провести референдум о статусе полуострова.
«Всё то, что мы по Крыму услышали от Сикорского, мы это будем слышать ото всех и всюду, потому что мировое виденье выхода из конфликта базируется на формуле минус Крым», — сказал Дроздов в эфире телеканала NTA.
Кстати, ранее предложение Сикорского прокомментировали в Кремле. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобное даже звучит абсурдно. К слову, взбешена была и Украина из-за того, что союзник «поставил под сомнение принадлежность Крыма». Осознав глупость своего изречения, польский министр вскоре тут же начал выкручиваться.
Telegram / Аксёнов Z 82