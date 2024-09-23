В зоне СВО сгинул элитный солдат из Ирландии, его останки ищут

В зоне СВО силами российской армии ликвидирован элитный бывший солдат из Ирландии, воевавший на украинской стороне. Об этом сообщила The Irish Times со ссылкой на источники. Министерство обороны РФ информацию не подтверждало.

Сообщается, что наёмник погиб 19 сентября. Какие-либо подробности об обстоятельствах и месте смерти на данный момент отсутствуют. Прибывшему из Ирландии солдату было около 20 лет. Он входил в состав рейнджерского крыла Сил обороны, а также обладал колоссальным боевым опытом. Также уточняется, что ранее он получал серьёзные травмы во время боевых действий, однако в начале текущего года вернулся в подразделение.