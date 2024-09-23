В зоне СВО сгинул элитный солдат из Ирландии, его останки ищут
The Irish Times: В зоне СВО ликвидировали элитного наёмника из Ирландии
В зоне СВО силами российской армии ликвидирован элитный бывший солдат из Ирландии, воевавший на украинской стороне. Об этом сообщила The Irish Times со ссылкой на источники. Министерство обороны РФ информацию не подтверждало.
Сообщается, что наёмник погиб 19 сентября. Какие-либо подробности об обстоятельствах и месте смерти на данный момент отсутствуют. Прибывшему из Ирландии солдату было около 20 лет. Он входил в состав рейнджерского крыла Сил обороны, а также обладал колоссальным боевым опытом. Также уточняется, что ранее он получал серьёзные травмы во время боевых действий, однако в начале текущего года вернулся в подразделение.
Ранее Life.ru писал о попытке украинских подразделений обойти село Весёлое и прорваться к станции Глушково в Курской области. В операции были задействованы несколько единиц бронетехники, однако до пункта назначения они так и не добрались. В боях в приграничных районах также участвуют иностранные наёмники, однако их присутствие совершенно не влияет на ход сражения. Как сообщается, всего за пять дней бойцам спецназа «Ахмат» удалось сдвинуть линую фронта на полтора километра в глубину и семь километров в ширину на участке недалеко от Волоконска и Нечаева в Курской области. Более того, подчёркивал Алаудинов, изначальные планы Киева прорваться к Курской АЭС обречены на провал — у противника попросту нет достаточных сил. И командование ВСУ это понимает.
Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Finkovyak