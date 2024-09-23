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Регион
23 сентября, 08:07

Власти Мурманской области подняли выплаты участникам СВО до 400 тысяч рублей

Власти Мурманской области в четыре раза увеличили размер выплаты участникам СВО, сообщил губернатор Андрей Чибис. Если ранее она составляла сто тысяч рублей, то теперь — 400 тысяч.

«В соответствии с указом Президента России повышаем до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт сроком на один год и более для выполнения задач СВО», — написал глава региона в телеграм-канале, отметив, что постановление уже подписано и вступает в силу с 23 сентября 2024 года.

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Напомним, что в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому бойцам СВО, подписавшим контракт с 1 августа и до конца года, положена федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. В Кремле пояснили, что эта мера финансовой помощи направлена на поддержку участников СВО. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что выплаты местным контрактникам подняли до одного миллиона рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Дарья Нарыкова
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