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23 сентября, 13:18

Полсотни финалисток конкурса «Мисс Россия» встретились в центре Москвы перед финалом

Участницы конкурса «Мисс Россия-2024« посетили экскурсию по Москве

Финалистки конкурса «Мисс Россия» на экскурсии. Обложка © VK / Мисс Россия

Финалистки конкурса «Мисс Россия» на экскурсии. Обложка © VK / Мисс Россия

В финал конкурса «Мисс Россия — 2024» прошли 50 девушек. За корону дамы будут бороться 5 октября, а до этого есть время отдохнуть — участницы отправились на экскурсию по Москве, рассказали на официальном сайте конкурса.

Первая встреча финалисток конкурса «Мисс Россия — 2024». Фото © VK / Мисс Россия

Первая встреча финалисток конкурса «Мисс Россия — 2024». Фото © VK / Мисс Россия

Количество заявок на конкурс в этом году побило рекорд — 85000 девушек мечтали стать главной красавицей России. Подчёркивается, что организаторы конкурса обращают внимание не только на внешние данные девушки, но и на её интеллектуальный потенциал, эрудированность и таланты. Особо тщательно в этом году смотрели социальные проекты конкурсанток. Некоторые девушки прошли в финал благодаря региональным отборочным турам, а кто-то поучаствовал в большом открытом кастинге.

Финалистки конкурса «Мисс Россия-2024». Фото © VK / Мисс Россия

Финалистки конкурса «Мисс Россия-2024». Фото © VK / Мисс Россия

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Помимо титула победительница получит призовое вознаграждение — миллион рублей. Также она отправится в Мексику на конкурс «Мисс Вселенная — 2024».

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Победить в конкурсе — это успех, а удержать волну популярности после победы — двойной успех. Далеко не каждой победительнице это удается. Life.ru составили подборку коронованных победительниц и рассказали, что с ними стало спустя годы. Также интересно будет проанализировать, как менялись победительницы «Мисс Москвы» в течение десяти лет.

Полина Никифорова
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