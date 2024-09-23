Полсотни финалисток конкурса «Мисс Россия» встретились в центре Москвы перед финалом

В финал конкурса «Мисс Россия — 2024» прошли 50 девушек. За корону дамы будут бороться 5 октября, а до этого есть время отдохнуть — участницы отправились на экскурсию по Москве, рассказали на официальном сайте конкурса.

Количество заявок на конкурс в этом году побило рекорд — 85000 девушек мечтали стать главной красавицей России. Подчёркивается, что организаторы конкурса обращают внимание не только на внешние данные девушки, но и на её интеллектуальный потенциал, эрудированность и таланты. Особо тщательно в этом году смотрели социальные проекты конкурсанток. Некоторые девушки прошли в финал благодаря региональным отборочным турам, а кто-то поучаствовал в большом открытом кастинге.