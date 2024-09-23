По всей трассе «Нева» начали курсировать беспилотные грузовики, за год их станет около сотни
На «Цифровой транспортации» запустили беспилотные грузовики по трассе М-11
На форуме «Цифровая транспортация» запустили беспилотные перевозки грузов по автодороге М-11 «Нева». В торжественной церемонии поучаствовал вице-премьер РФ Виталий Савельев. Движение осуществляется по всей трассе.
Впервые беспилотный грузовой транспорт начал ездить по М-11 «Нева» летом 2022 года, однако до открытия объезда Твери за рулём должен был находиться водитель. Как только стройка завершилась, грузовики получили возможность передвигаться самостоятельно — с водителем на «пассажирском».
«На маршрут вышли автономные тягачи. Сначала на трассе работало три автомобиля, а за год их число увеличилось до 22. К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля», – сообщил Виталий Савельев.
На данный момент беспилотные грузовики показывают хороший результат: они проехали более трёх миллионов километров без аварий за полтора года и доставили 330 тысяч кубометров груза, рассказал министр транспорта Роман Старовойт. Он добавил, что на форуме запустили четыре автомобиля.
Напомним, скоро между Москвой и Санкт-Петербургом будет реализована высокоскоростная железнодорожная магистраль. Правительство столицы выделит на эту задачу 34,1 миллиарда рублей. Самым сложным в строительстве является трасса от Ленинградского вокзала до Алабушево в Солнечногорском городском округе. В Дептрансе Москвы отметили, что поезда между городами будут ходить с интервалом в 15 минут. Стоимость билета будет составлять около десяти тысяч рублей.
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