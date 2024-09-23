По всей трассе «Нева» начали курсировать беспилотные грузовики, за год их станет около сотни

На форуме «Цифровая транспортация» запустили беспилотные перевозки грузов по автодороге М-11 «Нева». В торжественной церемонии поучаствовал вице-премьер РФ Виталий Савельев. Движение осуществляется по всей трассе.

Впервые беспилотный грузовой транспорт начал ездить по М-11 «Нева» летом 2022 года, однако до открытия объезда Твери за рулём должен был находиться водитель. Как только стройка завершилась, грузовики получили возможность передвигаться самостоятельно — с водителем на «пассажирском».

«На маршрут вышли автономные тягачи. Сначала на трассе работало три автомобиля, а за год их число увеличилось до 22. К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля», – сообщил Виталий Савельев.