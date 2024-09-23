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23 сентября, 09:00

На Кубани сняли ограничения в Тихорецке, введённые после атаки дронов ВСУ

Жители Тихорецка, размещённые в гостиницах, возвращаются домой. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев

Жители Тихорецка, размещённые в гостиницах, возвращаются домой. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев

Ранее действовавшие ограничения на въезд в Тихорецк в Краснодарском крае в связи с атакой украинских беспилотников сняты. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале.

«Все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто», — говорится в сообщении.

Уточняется, что школы и детские сады в населённом пункте вновь заработали в штатном режиме. Также глава региона доложил, что все возгорания в Тихорецком районе успешно потушены. Всего при ликвидации пожара задействовали 59 человек личного состава и 16 единиц техники.

На Кубани завершили разминирование территории после атаки дронов ВСУ
На Кубани завершили разминирование территории после атаки дронов ВСУ

Напомним, дроны ВСУ нанесли удар по Тихорецкому району в ночь на 21 сентября. Впоследствии в населённом пункте был введён локальный режим ЧС для устранения последствий атаки, в результате которой началась детонация взрывоопасных предметов. Жителей посёлка, находящегося рядом с местом ЧП, эвакуировали в ближайшие населённые пункты, в самом Тихорецке развернули ПВР.


Мария Любицкая
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