На Кубани сняли ограничения в Тихорецке, введённые после атаки дронов ВСУ
Жители Тихорецка, размещённые в гостиницах, возвращаются домой. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев
Ранее действовавшие ограничения на въезд в Тихорецк в Краснодарском крае в связи с атакой украинских беспилотников сняты. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале.
«Все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто», — говорится в сообщении.
Уточняется, что школы и детские сады в населённом пункте вновь заработали в штатном режиме. Также глава региона доложил, что все возгорания в Тихорецком районе успешно потушены. Всего при ликвидации пожара задействовали 59 человек личного состава и 16 единиц техники.
Напомним, дроны ВСУ нанесли удар по Тихорецкому району в ночь на 21 сентября. Впоследствии в населённом пункте был введён локальный режим ЧС для устранения последствий атаки, в результате которой началась детонация взрывоопасных предметов. Жителей посёлка, находящегося рядом с местом ЧП, эвакуировали в ближайшие населённые пункты, в самом Тихорецке развернули ПВР.