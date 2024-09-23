На Кубани сняли ограничения в Тихорецке, введённые после атаки дронов ВСУ

Ранее действовавшие ограничения на въезд в Тихорецк в Краснодарском крае в связи с атакой украинских беспилотников сняты. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале.

«Все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто», — говорится в сообщении.