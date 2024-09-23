В День рождения жвачки врач раскрыл, как она помогает «встряхнуть» мозг Гигиенист Шевченко: Жевательная резинка помогает мозгу работать эффективнее 23 сентября, 12:10 23 сентября отмечается День рождения жевательной резинки. Обложка © freepik.com

23 сентября отмечается День рождения жевательной резинки. Оказалось, что она помогает не только зубам, но и вашей памяти. Лайфхак Life.ru раскрыл Олесь Шевченко — доктор медицинских наук, директор Стоматологического колледжа №1, председатель Профессионального общества гигиенистов стоматологических России. Особенно этот способ пригодится школьникам и студентам.

Учёба и подготовка к экзаменам могут стать серьёзным испытанием для школьников и студентов. Однако существует простой и доступный способ помочь мозгу работать эффективнее — это жевательная резинка. Австралийские исследования показывают, что она не только помогает сконцентрироваться, но и положительно влияет на когнитивные функции человека, не говоря уже о её пользе для здоровья зубов в стрессовый период экзаменов. Олесь Шевченко Доктор медицинских наук, директор Стоматологического колледжа №1, председатель Профессионального общества гигиенистов стоматологических России

Когда ребенок готовится к контрольной или экзамену, стресс может тормозить способность концентрироваться на материале, а ещё негативно влиять на эмаль зубов. Как раз жевательная резинка в такой ситуации будет очень кстати, указывает Шевченко.

Дело в том, что перед важным мероприятием человек нередко находится в напряжении, и одним из проявлений стресса и тревоги является стискивание зубов. Сжимая челюсти, можно не заметить, как начнёт развиваться повышенная стираемость зубов, а это приведёт к излишней чувствительности. Дальнейшее развитие стираемости зубов чревато деформацией челюстных суставов, так что жевание жевательной резинки с профилактической целью не более 15 минут поможет убрать чувство тревоги и избежать проблем с зубами в будущем. К тому же в процессе жевания активизируются определённые области мозга, отвечающие за внимание и когнитивные функции человека, что способствует удержанию и усилению фокуса на выполняемой задаче.

Также, согласно ряду исследователей, длительный процесс пережёвывания активизирует усиленное кровообращение, увеличивая приток кислорода к клеткам мозга. Это способствует повышению продуктивности, улучшению памяти и облегчению решения сложных задач. Таким образом, ребёнок, жующий жвачку во время подготовки или сдачи экзамена, может успешнее справляться с заданиями и испытывать меньше стресса.

Кроме того, жевание жвачки способствует улучшению памяти и когнитивных функций. Даже психологи отмечают, что ритмичные движения жевательных мышц активизируют нейронные связи в мозге, а это помогает быстрее усваивать информацию. Олесь Шевченко Доктор медицинских наук, директор Стоматологического колледжа №1, председатель Профессионального общества гигиенистов стоматологических России

Интересен также эффект ассоциативной памяти. Определённые вкусы жевательной резинки могут создавать ряд визуальных ассоциаций с учебным материалом. Это значит, что если школьник или студент жуёт жвачку определённого вкуса при изучении темы, то при повторном использовании этого вкуса уже на экзамене он с большей вероятностью вспомнит ранее выученную информацию.

А ранее стоматологи рассказали, сколько нужно жевать жевательную резинку, а ещё успокоили, что жвачка не способна выдернуть пломбу, чего многие боятся из-за расхожего стереотипа. Если это всё же произошло, значит, человеку уже давно было пора попасть на приём к врачу.

Авторы Андрей Горяничев