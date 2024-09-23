Фигурант дела Baring Vostok Филипп Дельпаль покинул РФ из-за истёкшей визы
Фигурант дела Baring Vostok Филипп Дельпаль. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Фигурант дела Baring Vostok Филипп Дельпаль находится за пределами РФ. Он выехал из страны в связи с истечением срока действия российской визы. Об этом сообщил его адвокат в Тверском суде Москвы, где прошло заседание о замене условного срока на реальный.
«Местонахождение Дельпаля неизвестно, он покинул территорию Российской Федерации. У него закончилась виза, поэтому он вынужден был выехать», — пояснил адвокат, его слова приводит ТАСС.
По информации из документов, Дельпаль не появлялся по адресу проживания в Москве около 2 лет. В социальных сетях он также неактивен. Как стало известно из озвученных в суде документов, Дельпаль не проживает по адресу в Москве около 2 лет, его активность в соцсетях не обнаружена, а местонахождение до сих пор неизвестно. К слову, суд уже принял решение: наказание не будет ужесточено.
Напомним, в 2019 году американцу Майклу Калви предъявили обвинение в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». В деле также фигурировали топ-менеджер Филипп Дельпаль и ещё пять человек. В августе 2021 года им вынесли приговор: Калви получил 5,5 года условно, Дельпаль — 4,5 года. Они поспешили уехать из России, после того как были отпущены из-под ареста.