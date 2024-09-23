Фигурант дела Baring Vostok Филипп Дельпаль покинул РФ из-за истёкшей визы

Фигурант дела Baring Vostok Филипп Дельпаль находится за пределами РФ. Он выехал из страны в связи с истечением срока действия российской визы. Об этом сообщил его адвокат в Тверском суде Москвы, где прошло заседание о замене условного срока на реальный.

По информации из документов, Дельпаль не появлялся по адресу проживания в Москве около 2 лет. В социальных сетях он также неактивен. Как стало известно из озвученных в суде документов, Дельпаль не проживает по адресу в Москве около 2 лет, его активность в соцсетях не обнаружена, а местонахождение до сих пор неизвестно. К слову, суд уже принял решение: наказание не будет ужесточено.