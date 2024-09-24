Главные новости СВО: В Киеве предрекают крах обороны ВСУ на Донбассе, ВС РФ высадили десант на фланге Торецка, 24 сентября Украинские военкомы поймали двух священников в Закарпатье, авиабомбы ВС РФ теперь долетают до Запорожья — дайджест в материале Life.ru 23 сентября, 21:07 Работа расчётов РСЗО "Град" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Экс-зампред комитета Рады Безуглая после визита на Донбасс дала неутешительный прогноз по развалу украинской обороны. ВС РФ подтвердили такие выводы высадкой десанта в Леонидовке, на фланге Торецка. До этого под наш контроль перешла администрация. Город постепенно берут в клещи. В Запорожской области российские авиабомбы начали долетать до регионального центра. Украинцам решительно не хватает личного состава для отражения ударов Армии России. В Закарпатье местные военкомы решили мобилизовать двух священников, но их отбили местные жители.

Курская область, 24 сентября

Наиболее тяжёлые бои развернулись в Глушковском районе Курской области. Противник продолжает попытки прорыва на территорию РФ. В первую очередь его интересует медийный эффект от такого удара. В украинских соцсетях эти атаки позиционируются как «новый прорыв после Суджи».

Экипаж Су-34 нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / mod_russia

На атаки ВСУ российские войска отвечают активной работой элитных подразделений ВДВ и ракетно-бомбовыми ударами. Используются как авиация с планирующими бомбами, так и тактические ракеты с ударными БПЛА. Последними удалось поразить пункт управления вражескими FPV-дронами. Наши операторы дронов активно используют трофейные украинские аппараты. Некоторые из них достаются нашим бойцам полностью целыми и готовыми к боевой работе.

Морпехи, героически освобождающие оккупированные районы приграничья, отчитались о захвате большого количества трофеев. Кроме того, они показали уничтоженную технику украинских оккупантов. Часть бронетехники не успела доехать до наших бойцов — лишь заехав на русские дороги, подорвалась на минах. Пока ВСУ бьются о российскую границу, ВС РФ нанесли удар восточнее, в Харьковской области. Непрекращающееся давление в районе Купянска было отмечено противником, с каждым днём российские солдаты всё ближе к городу.

Донецкая народная республика, 24 сентября

Кадры высадки десанта в Леонидовке, которая севернее Нью-Йорка. Видео © Telegram / zovpobedy

Впервые за долгое время пришло в движение Лиманское направление в Донецкой народной республике. ВС РФ здесь продвинулись почти на четыре километра вглубь украинских позиций и освободили Невское. Южнее Торецка наша БМП высадила десант в центр Леонидовки. Таким образом, ВС РФ начали охват города. Различные подразделения наших войск работают сообща: дроны производят дистанционное минирование и разведку, артиллерия добивает противника.

Под Угледаром ВС РФ также стремятся к окружению группировки противника. К охвату с севера добавился удар с юга. Украинские военные ресурсы уже бьют тревогу: «Теперь ещё русские на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявленки, перерезая логистику в город».

Экс-зампред комитета Рады по безопасности Безуглая говорит насчёт ситуации под Угледаром и на Донбассе в целом более прямо: «Потеря Угледара — вопрос времени из-за увольнения комбрига 72-й бригады на пике наступления ВС РФ и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения. Единственное усиление, которое отправляют в Донецкую и Харьковскую области, — новосозданные бригады «зомби» из мобилизованных людей без боевого опыта, навыков и со страхом. Преимущественно мобилизованный офицерский состав этих бригад («пиджаки») не знает элементарных вещей и не проходил слаживание. Элиту отсюда забрали, причём в тылу продолжают оставаться тысячи военных в раздутых подразделениях и накопленных штабах. Сейчас сооружают фортификации вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Это самое современное за время войны, но данный проект — горизонталь Облвоенадминистрации и местных, которые заведомо обходят устаревшие инструкции, спущенные с высших военных штабов».

Запорожская область, 24 сентября

Авиационная бомба ФАБ-500. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В сети появилось видео удара управляемыми авиабомбами по Запорожью. В областном центре были поражены объекты украинской энергетики, начались проблемы с электричеством. Ранее КАБы (корректируемые авиабомбы) до Запорожья не долетали. Вот что насчёт этого новшества пишет Telegram-канал «Zаписки Vетерана»: «Есть важная новость — КАБы теперь долетают до Запорожья (именно до областного центра) и уже сегодня ночью дебютировали там. В украинских каналах проводятся интересные аналогии с Ореховым, где находиться для ВСУ стало проблематично именно из-за постоянных ударов КАБами».

Сотрудники ТЦК похитили двух священников в Закарпатье

Сразу после вечерней литургии сотрудники украинского военкомата подъехали к церкви. Затем они силой затолкали двух священников УПЦ МП к себе в машину и увезли их в ближайший военкомат. Уже ночью возле здания собрались сотни людей и устроили акцию протеста. Они перегородили машинами окружающие дороги, и сотрудники ТЦК были вынуждены отпустить священников. Правда, под расписку о том, что через некоторое время они вновь посетят военкомат.

Авторы Кирилл Золотарев