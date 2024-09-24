Саудовская Аравия призвала к прекращению конфликтов на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия вновь подтвердила свою позицию по ситуации на Ближнем Востоке, призвав международное сообщество взять на себя инициативу в прекращении конфликтов. Это заявление стало реакцией на недавнюю эскалацию между Израилем и Ливаном, вызвавшую обеспокоенность среди лидеров королевства.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии озвучило свою тревогу в социальных сетях, подчёркивая, что «королевство с большой обеспокоенностью следит за развитием событий, происходящих на территории Ливана». Ведомство также предостерегло о возможных последствиях увеличения насилия, которое может угрожать безопасности и стабильности всего региона.