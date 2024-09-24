Саудовская Аравия призвала к прекращению конфликтов на Ближнем Востоке
Саудовская Аравия вновь подтвердила свою позицию по ситуации на Ближнем Востоке, призвав международное сообщество взять на себя инициативу в прекращении конфликтов. Это заявление стало реакцией на недавнюю эскалацию между Израилем и Ливаном, вызвавшую обеспокоенность среди лидеров королевства.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии озвучило свою тревогу в социальных сетях, подчёркивая, что «королевство с большой обеспокоенностью следит за развитием событий, происходящих на территории Ливана». Ведомство также предостерегло о возможных последствиях увеличения насилия, которое может угрожать безопасности и стабильности всего региона.
В этом контексте Эр-Рияд акцентировал внимание на необходимости «сохранения стабильности в Ливане и уважения его суверенитета». Саудовская Аравия призвала влиятельные международные силы активизировать свои действия для предотвращения дальнейших конфликтов и достижения мира.
Напомним, 23 сентября Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли сильнейший с 2006 года удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что атакуют объекты «Хезболлы». Израильская операция получила название «Стрелы севера». Тель-Авив призвал жителей соседней страны «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Бейрут обратился к ООН с требованием остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, цель Тель-Авива заключается в создании буферной зоны.
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