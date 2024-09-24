Женщины, у кого в дате рождения есть эти числа, никогда не будут счастливы

Нумерология — это древняя система изучения и расшифровки значения чисел и их влияния на нашу жизнь. Наука основывается на убеждении, что всё во Вселенной связано с числами и что эти цифры несут в себе определённую вибрацию, которая может влиять на судьбу, характер, отношения людей и многое другое.

Нумерологи считают, что числа, присутствующие в нашей жизни, — это не просто абстрактные символы, а ключи к пониманию сущности выбранного пути. Они в силах помочь раскрыть скрытый потенциал, понять свои сильные и слабые стороны, а также выбрать правильный путь в жизни. Согласитесь, в трудные времена или в момент сомнения вы могли видеть на часах числа вроде 11:11, 03:03 или 15:15. Всё это не просто так — это подсказки Вселенной, которая называется ангельской нумерологией.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

Несмотря на то что нумерология не является наукой в ​​традиционном понимании, она может быть интересной и поучительной системой, помогающей лучше понять себя и свой путь. Так, например, изучающие её учёные обратили внимание, что существуют люди, кому постоянно во всём не везёт: работа, любовь, карьера. «Просто совпадение?» — спросите вы. «Система», — ответят нумерологи.

Особенно чётко на более тонком уровне негативные вибрации какого-то числа чувствуют девушки и женщины. Потому, если в дате рождения у них появляются «нехорошие» сочетания, это точно отразится на судьбе и жизненном пути прекрасной леди. Какое сочетание нумерологи называют худшим, говоря, что именно из-за него в жизни представительницы прекрасного пола может быть всё наперекосяк? Если в дате рождения есть числа 13 и восемь сразу.

Что означает число 13 в дате рождения

Самые опасные числа в дате рождения, по мнению нумерологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / gck71

Это число считается несчастливым во многих культурах. Люди, у кого в дате рождения есть 13, могут сталкиваться с неожиданными препятствиями и сложностями в жизни. Существует предубеждение, что это число приносит невезение и неприятности.

Тем не менее нумерологи утверждают, что число 13 также может нести энергию трансформации и обновления для тех, кто готов работать над собой и преодолевать возникающие сложности. Это число символизирует переход, изменение и новые начинания. Тот, кто рождён тринадцатого числа, может обладать особой силой и решимостью, которые позволят ему преодолевать жизненные трудности.

Что означает цифра 8 в дате рождения

Что значит восьмёрка в нумерологии: не только плюсы, но и минусы цифры в дате рождения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TukkataMoji

Восьмёрка — это число силы, власти и амбиций. Оно часто связано с материальным успехом, карьерой и большими деньгами. Но, как и у любой медали, у числа восемь есть и обратная сторона.

Люди, рождённые под знаком восьмёрки, могут быть очень целеустремлёнными, поэтому нередко зацикливаются на материальном благополучии и забывают о личных отношениях. Они могут быть слишком требовательны к себе и к окружающим, что может создавать сложности в любви и дружбе. Им важно помнить, что счастье — это не только деньги и успех, но и любовь, дружба и гармония в жизни.

Нумерология не рассматривает числа как «хорошие» или «плохие». В ней цифры несут определённую вибрацию, которая может проявляться по-разному в зависимости от контекста. Однако есть сочетания, способные очень сильно усложнить женщине жизнь.

Какие числа в дате рождения указывают на страдальцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dzhulbee

Восьмёрка, как мы говорили, связана с властью, амбициями и материальным успехом. Число 13 символизирует перемены, трансформацию и преодоление препятствий. Когда эти числа присутствуют в дате рождения, они могут создавать сложный и противоречивый контекст. Чрезмерная амбициозность человека, рождённого под влиянием этих чисел, может сделать его слишком сосредоточенным на материальном, что, вероятно, приведёт к одиночеству и проблемам в личной жизни.