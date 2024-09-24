Таунхаус, Bentley и элитные квартиры: Стало известно, как Чекалины после развода поделили имущество на 1,3 млрд
Mash: Чекалины после развода поделили имущество на 1,3 млрд по брачному договору
Артём Чекалин и Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
Бывшие супруги Чекалины поделили имущество после развода. Общая стоимость элитных квартир и дорогих машин превысила 1,3 миллиарда рублей, но супруги всё решили мирно, по брачному договору, телеграм-канал Mash.
Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) забрала себе две машины: Bentley Continental и Rolls-Royce, общая стоимость которых составляет 85 миллионов рублей. Также она получила деньги от бывшего мужа — 45 млн рублей.
Список Артёма Чекалина больше. В него входят таунхаус стоимостью 200 млн рублей, два помещения, а также три автомобиля: Lamborgini и два Mercedes-Benz. Бывший муж отказался от части недвижимости, которую Лерчек покупала для своих родителей, но при важном условии: он будет платить фиксированные алименты в размере 150 тысяч рублей в месяц на всех детей, а не 25% от дохода.
О детях, кстати, пара тоже позаботилась. На них переписали три элитные квартиры на улицах Архитектора Щусева, Виктора Маслова и Серпуховском Валу.
Ранее Лерчек, комментируя делёжку имущества, рассказала, что всё было поделено «строго до копейки». Напомним, что пара рассталась в июне. При этом, Артём Чекалин не стал скрывать новую избранницу и уже в августе «презентовал» её общественности. Ею оказалась 24-летняя уроженка Оренбурга Надя Сенацкая.