Таунхаус, Bentley и элитные квартиры: Стало известно, как Чекалины после развода поделили имущество на 1,3 млрд

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) забрала себе две машины: Bentley Continental и Rolls-Royce, общая стоимость которых составляет 85 миллионов рублей. Также она получила деньги от бывшего мужа — 45 млн рублей.

Список Артёма Чекалина больше. В него входят таунхаус стоимостью 200 млн рублей, два помещения, а также три автомобиля: Lamborgini и два Mercedes-Benz. Бывший муж отказался от части недвижимости, которую Лерчек покупала для своих родителей, но при важном условии: он будет платить фиксированные алименты в размере 150 тысяч рублей в месяц на всех детей, а не 25% от дохода.