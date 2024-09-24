Билан рассказал, как подписчики помогли ему спасти кота Шахтёра, которого он привёз из Донецка
Дима Билан рассказал, как спас от смерти привезённого из Донецка кота Шахтёра
Кот Димы Билана Шахтёр. Обложка © Telegram / Билан - live
Певец Дима Билан рассказал о своём коте Шахтёре, которого взял из приюта в Донецке. Пушистый месяц боролся за свою жизнь, и ему удалось выстоять. Необходимое лекарство для Шаха искали всей Москвой, отметил артист.
Дима Билан рассказал о болезни своего котика Шахтёра, которого он привёз с Донбасса. Видео © Telegram / bilanofficial
Котик 11 лет прожил на Донбассе. Прибыв в Москву, Билан сразу отнёс Шаха к ветеринарам. Однако заболевание тогда выявить не удалось — анализы были хорошие. Спустя некоторое время пушистику стало плохо: он не ел, не пил и с трудом поднимался по лестнице. В клинике для животных у Шахтёра выявили острое воспаление.
С каждым днём состояние кота становилось всё хуже, не помогала даже увеличенная доза антибиотиков. Спасти четвероногого могло только одно лекарство, которого не оказалось в наличии. Тогда Дима Билан решил действовать — выложил лекарство в свои соцсети и попросил у москвичей помощи.
Найти необходимый препарат удалось за пару часов. Шансы выжить у Шаха были 50 на 50, но ему удалось побороть болезнь. Сейчас котик находится дома под присмотром любящего хозяева.
До начала у котика болезни Билан часто делился милыми видео со своими подписчиками. Он показывал им, как Шахтёр адаптируется в новой квартире по приезде из Донецка. Спустя время кот настолько привык к новым условиям, что отдыхал вместе с Биланом на диване.