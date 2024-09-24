Билан рассказал, как подписчики помогли ему спасти кота Шахтёра, которого он привёз из Донецка

Певец Дима Билан рассказал о своём коте Шахтёре, которого взял из приюта в Донецке. Пушистый месяц боролся за свою жизнь, и ему удалось выстоять. Необходимое лекарство для Шаха искали всей Москвой, отметил артист.

Дима Билан рассказал о болезни своего котика Шахтёра, которого он привёз с Донбасса. Видео © Telegram / bilanofficial

Котик 11 лет прожил на Донбассе. Прибыв в Москву, Билан сразу отнёс Шаха к ветеринарам. Однако заболевание тогда выявить не удалось — анализы были хорошие. Спустя некоторое время пушистику стало плохо: он не ел, не пил и с трудом поднимался по лестнице. В клинике для животных у Шахтёра выявили острое воспаление.

С каждым днём состояние кота становилось всё хуже, не помогала даже увеличенная доза антибиотиков. Спасти четвероногого могло только одно лекарство, которого не оказалось в наличии. Тогда Дима Билан решил действовать — выложил лекарство в свои соцсети и попросил у москвичей помощи.

Найти необходимый препарат удалось за пару часов. Шансы выжить у Шаха были 50 на 50, но ему удалось побороть болезнь. Сейчас котик находится дома под присмотром любящего хозяева.