Украинские военкоматы получают денежные бонусы за мобилизацию граждан. По словам пленного бойца ВСУ Александра Гусака, за каждого призванного военкомам выплачивают по 8000 гривен, что соответствует примерно 17,5 тысячам рублей.

Согласно информации, которую озвучил собеседник РИА «Новости», процесс мобилизации на Украине осуществляется с помощью агрессивных методов, при которых территориальные центры комплектования активно «ловят» людей.