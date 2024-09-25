Стало известно, сколько украинские военкомы получают за одного мобилизованного
Пленный Гусак: Военкомы Украины получают 8000 гривен за каждого мобилизованного
Украинские военкоматы получают денежные бонусы за мобилизацию граждан. По словам пленного бойца ВСУ Александра Гусака, за каждого призванного военкомам выплачивают по 8000 гривен, что соответствует примерно 17,5 тысячам рублей.
Согласно информации, которую озвучил собеседник РИА «Новости», процесс мобилизации на Украине осуществляется с помощью агрессивных методов, при которых территориальные центры комплектования активно «ловят» людей.
«ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тысяч гривен», — отметил пленный.
К слову, украинцы, которые не хотят погибать за политические интересы Запада, ранее объявили ТЦК подпольную войну. Неизвестные сотнями жгут автомобили военных по всей стране. Военкомы тем временем продолжают бесчинствовать в поисках «свежего мяса» для ВСУ, а в свободное от ловли уклонистов время не стесняются хвастаться беззаботной жизнью.
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