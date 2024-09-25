Команда Зеленского согласна прекратить огонь, но с одним любопытным условием
AP: Киев выдвинул «невозможность вторжения» как условие для прекращения огня
Советники лидера киевского режима Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады сообщили, что Украина будет готова прекратить огонь при соблюдении определённого условия. На Банковой согласятся ввести режим прекращения огня при условии «невозможности вторжения» в страну. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники среди украинского руководства.
«Любое другое соглашение не принесёт пользы будущему Украины и не будет чтить жертвы её народа», — пишут авторы издания.
В материале также сказано, что Киев отмёл китайский и индийский мирные планы, поскольку, по мнению украинских властей, они просто приостановят боевые действия. Один из советников Зеленского сообщил, что такие шаги позволят лишь на какое-то время заморозить конфликт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией нельзя разрешить за столом переговоров. По его мнению, для этого «нужны действия». Украинский политик сообщил, что договориться с РФ нельзя, но её можно принудить к миру. А заставить Москву согласиться на условия Киева поможет Зеленскому некий потрясающий воображение «план победы» собственного сочинения, о котором он говорит уже пару недель. Недавно стало известно, что это «чудо стратегической мысли» состоит из четырёх основных и одного дополнительно пункта.
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