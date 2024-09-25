Советники лидера киевского режима Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады сообщили, что Украина будет готова прекратить огонь при соблюдении определённого условия. На Банковой согласятся ввести режим прекращения огня при условии «невозможности вторжения» в страну. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники среди украинского руководства.

«Любое другое соглашение не принесёт пользы будущему Украины и не будет чтить жертвы её народа», — пишут авторы издания.