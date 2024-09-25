Пушилин: В Угледаре начались бои за освобождение города
В Угледаре Донецкой Народной Республике (ДНР) начались боевые действия. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, сейчас наши бойцы сражаются за освобождение населённого пункта с врагом, укрепившимся там на позициях.
«Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия. 29-я армия вчера продемонстрировала всё это в режиме реального времени», — сказал он в эфире «Соловьев Live».
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что наши бойцы вошли в Угледар и шаг за шагом продвигаются, стесняя ВСУ. По словам начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майора Апти Алаудинова, враг может попасть в котёл на этом направлении. Успехи в Угледаре прокомментировали и в Кремле. Там отметили, что динамика наблюдается положительная.
Telegram / Минобороны