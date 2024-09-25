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25 сентября, 09:20

Пушилин: В Угледаре начались бои за освобождение города

В Угледаре Донецкой Народной Республике (ДНР) начались боевые действия. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, сейчас наши бойцы сражаются за освобождение населённого пункта с врагом, укрепившимся там на позициях.

«Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия. 29-я армия вчера продемонстрировала всё это в режиме реального времени», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Сводки СВО: Концлагеря хунты в Курской области, окружение Угледара, эвакуация под Харьковом, гибель наёмников, ситуация 25 сентября
Сводки СВО: Концлагеря хунты в Курской области, окружение Угледара, эвакуация под Харьковом, гибель наёмников, ситуация 25 сентября

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что наши бойцы вошли в Угледар и шаг за шагом продвигаются, стесняя ВСУ. По словам начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майора Апти Алаудинова, враг может попасть в котёл на этом направлении. Успехи в Угледаре прокомментировали и в Кремле. Там отметили, что динамика наблюдается положительная.

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Telegram / Минобороны

Александра Мышляева
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