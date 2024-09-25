В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
Законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри (идеология, характеризующаяся сознательным желанием быть бездетным) внесён в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
«В Госдуму внесён законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Он относит к деструктивному, то есть требующему удаления контенту, продукцию, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения», — говорится в сообщении.
По словам инициаторов закона, нововведение поможет оградить интернет, СМИ, фильмы и рекламу от информации, пропагандирующей отказ от детей. Член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова отметила, что речь идёт именно о пропаганде идеологии, поэтому образ жизней конкретных людей закон не коснётся.
Как следует из думской электронной базы, также депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко хотят ввести административное наказание за пропаганду чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.
Таким образом, россиянам будет грозить штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностные лица должны будут заплатить до 200 тыс. рублей, а юрлица — до 1 млн рублей, либо им будет грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом в случае с несовершеннолетними нижние и верхние границы штрафов будут увеличены в два раза. А тем, кто продвигает подобную идеологию в Сети и СМИ, будет ждать штраф до 200 тыс. рублей. Россияне при должностях заплатят до 400 тыс. рублей, а юрлица и вовсе могут попасть на 4 млн рублей. При этом максимальный штраф за пропаганду чайлдфри может составить до 5 млн рублей.
Напомним, что российский кабмин поддержал закон о введении административного наказания за пропаганду чайлдфри. В Правительстве такое решение одобрили, хотя документ всё равно отозвали, чтобы доработать. В ГД уверили, что запрет пропаганды не скажется на личной жизни граждан. В Кремле отметили, что формулировки запрещающих российских законов должны быть чёткими, особенно если говорить об административной ответственности.
Life.ru