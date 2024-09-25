В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

Законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри (идеология, характеризующаяся сознательным желанием быть бездетным) внесён в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«В Госдуму внесён законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Он относит к деструктивному, то есть требующему удаления контенту, продукцию, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения», — говорится в сообщении.

По словам инициаторов закона, нововведение поможет оградить интернет, СМИ, фильмы и рекламу от информации, пропагандирующей отказ от детей. Член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова отметила, что речь идёт именно о пропаганде идеологии, поэтому образ жизней конкретных людей закон не коснётся.

Как следует из думской электронной базы, также депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко хотят ввести административное наказание за пропаганду чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.