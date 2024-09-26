Трамп призвал власти США пригрозить Ирану «разнести его вдребезги» за угрозы
Бывший президент США Дональд Трамп в своём выступлении на митинге в Северной Каролине призвал нынешние власти страны принять меры против Ирана, который угрожает ему. Трамп выразил мнение, что если бы он по-прежнему занимал президентский пост, то пригрозил бы Тегерану «разнести его вдребезги».
Также бывший президент Штатов высказал предположение о возможной причастности Ирана к покушениям на свою жизнь, однако подчеркнул, что не имеет подтверждённой информации по этому поводу.
Ранее эксперт заявил, что исход выборов в США во многом решит ближневосточная карта. После подрыва пейджеров в Ливане и авиаударов ЦАХАЛ по арабской республике шансы Дональда Трампа на победу стремительно выросли.
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