Трамп призвал власти США пригрозить Ирану «разнести его вдребезги» за угрозы

Бывший президент США Дональд Трамп в своём выступлении на митинге в Северной Каролине призвал нынешние власти страны принять меры против Ирана, который угрожает ему. Трамп выразил мнение, что если бы он по-прежнему занимал президентский пост, то пригрозил бы Тегерану «разнести его вдребезги».