Политолог назвал условие, при котором Трамп выиграет выборы у «зашатавшейся» Харрис

Исход выборов в США во многом решит ближневосточная карта. После подрыва пейджеров в Ливане и авиаударов ЦАХАЛ по арабской республике шансы Дональда Трампа на победу стремительно выросли, а вот Камала Харрис, напротив, «зашаталась». Таким мнением поделился эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин в беседе с «Царьградом».

По его словам, нынешняя администрация Соединённых Штатов, а также президент Джо Байден и его помощница Камала Харрис заинтересованы в том, чтобы вокруг Израиля сейчас ничего не происходило, поскольку их электорат пропалестинский. Поэтому Белому дому невыгодно, чтобы там на данный момент развивалась война.

«На самом деле им плевать что на израильтян, что на палестинцев, что на ливанцев, но демократы очень хотят выиграть выборы у Трампа. Поэтому им надо, чтобы на протяжении ближайших двух месяцев ситуация как-то держалась в состоянии хлипкого мира», — отметил политолог.