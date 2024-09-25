Политолог назвал условие, при котором Трамп выиграет выборы у «зашатавшейся» Харрис
Политолог Каргин: Исход выборов в США зависит от ситуации на Ближнем Востоке
Исход выборов в США во многом решит ближневосточная карта. После подрыва пейджеров в Ливане и авиаударов ЦАХАЛ по арабской республике шансы Дональда Трампа на победу стремительно выросли, а вот Камала Харрис, напротив, «зашаталась». Таким мнением поделился эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин в беседе с «Царьградом».
По его словам, нынешняя администрация Соединённых Штатов, а также президент Джо Байден и его помощница Камала Харрис заинтересованы в том, чтобы вокруг Израиля сейчас ничего не происходило, поскольку их электорат пропалестинский. Поэтому Белому дому невыгодно, чтобы там на данный момент развивалась война.
«На самом деле им плевать что на израильтян, что на палестинцев, что на ливанцев, но демократы очень хотят выиграть выборы у Трампа. Поэтому им надо, чтобы на протяжении ближайших двух месяцев ситуация как-то держалась в состоянии хлипкого мира», — отметил политолог.
При этом удастся ли избежать очередной эскалации конфликта, пока сказать сложно. Каргин считает, что во многом это будет зависеть от Ирана, который де-факто контролирует ливанскую «Хезболлу». Трампу же выгодно, чтобы там сейчас началась полномасштабная война, так как его электорат в основном произраильский. Если конфликт разгорится ещё сильнее, то это покажет всему миру полный крах политики нынешней администрации Вашингтона на Ближнем Востоке, заключил эксперт.
За одни только сутки израильская армия атаковала более чем 1,1 тысячи объектов шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Причём останавливаться Израиль не собирается, объявив о начале новой волны ударов по «Хезболле» на востоке и юге Ливана. Среди поражённых целей были командные центры, здания, в которых хранилось вооружение, а также другие объекты террористической инфраструктуры. Число жертв сильнейшего за 18 лет удара Израиля по Ливану, по данным за 23 сентября, составило около 300 человек, более тысячи ранены.